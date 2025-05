O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou em entrevista que vem candidato à reeleição em 2026. Ele era apontado como alternativa do bolsonarismo para ser o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível e que corre o risco de ser preso por conta da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro.

“Sou candidato à reeleição. Quero ficar no estado de São Paulo, tenho interesse de fazer o segundo mandato aqui e não tenho interesse de fazer voos mais altos”, disse o governador de São Paulo.

A gestão do governador Tarcísio é aprovada por 66,8% e desaprovada por 28,9% dos eleitores, de acordo com um levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira (6).

A pesquisa ouviu 1.700 eleitores em 85 municípios paulistas entre os dias 1º e 4 de maio. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Avaliação de Tarcísio

O levantamento também mapeou os índices de avaliação da gestão estadual.

Neste caso, 49,5% classificaram a administração como “ótima” ou “boa”; 30,2% como “regular” e outros 18,4% disseram que é “ruim” ou “péssima”.

