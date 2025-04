Em visita à cidade de Piracicaba nesta terça-feira (15), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) cravou: “Não vai ter pedágios! A SP-304 está fora”. As falas foram ditas em visita ao CTC Day, promovido pelo Cento de Tecnologia Canavieira, no bairro Monte Alegre. Durante o encontro, que incluiu entrevista à imprensa, o governador confirmou que não terá mais pedágios no trecho que inclui Americana, Santa Bárbara e Piracicaba.

Veja o que disse Tarcísio

“A ideia de levar um projeto como esse pra consulta pública é justamente essa: ouvir a população e atender o que as pessoas acham que é mais necessário. A partir do momento que a gente traz um ônus excessivo ou que as pessoas não entendem ou acham que aquilo não é importante nesse momento, a gente vai respeitar esse ‘timing’ e entender que teremos outras oportunidades e outras formas de fazer esse investimento (na rodovia) e a SP-304 está fora da concessão”, afirmou Tarcísio.

O projeto da Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos previa a colocação de pórticos do tipo free flow, sistema sem cabines e que funciona por meio de tags eletrônicas nos veículos. As cobranças, em ambos os sentidos, seria no km 122 (Americana), km 144 (Santa Bárbara) e km 154 (Piracicaba).

O governador ainda afirmou aos repórteres que reconsiderou a proposta de instalação dos pedágios após “muitas conversas” com o prefeito Helinho Zanata (PSD) e o deputado estadual Alex Madureira (PL), presentes ao evento. O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), disse semana passada à reportagem do Novo Momento ter levado ao governador diversas demandas de melhorias em rodovias, para investimentos a serem realizados sem a instalação dos pedágios.

Em Americana, o prefeito Chico Sardelli (PL) também mantinha diálogo se posicionando contrariamente ao projeto dos pedágios. O empresário americanense e assessor da Casa Civil, Ricardo Molina, 1º suplente de deputado estadual pelo Republicanos, divulgou na semana passada que conversou com Tarcísio de Freitas sobre o assunto. No mesmo dia, o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia (suplente de deputado federal), também divulgou que manteve conversas a respeito do tema. Ambos se anteciparam à confirmação oficial do governador.

