Governador esteve entregando 186 apartamento populares em SBO e comentou megaoperação no RJ

Em visita a Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira (31) para a entrega de moradias populares do Residencial Jaçanã, no Conjunto Roberto Romano, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) falou à imprensa a respeito da importância de ações enérgicas contra o crime organizado.

Nos últimos dias, o noticiário nacional foi tomado pelas informações sobre a megaoperação no Rio de Janeiro, que resultou em 121 pessoas mortas e 113 detidas. A operação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados.

Domínio territorial

“Não dá pra falar que só isso vai resolver. Ali é uma questão de domínio territorial”, explicou. Segundo o governador, no caso carioca, não trata-se apenas de agir para a “asfixia financeira” do crime organizado – comandado pelo Comando Vermelho no tráfico de drogas- , mas sim retomar áreas que foram tomadas pela criminalidade. “Essas operações se complementam”, defendeu.

De acordo com ele, a ação de “expulsar, afastar e prender criminosos” do território (Complexo do Alemão) se deu no intuito de acabar com as barricadas implantadas pelo CV, que torna os moradores reféns do ‘poder paralelo’. Exemplo: as pessoas serem obrigadas a comprar botijões de gás a preços superfaturados, além de determinados aplicativos de transporte, internet e TV a Cabo, assim como extorsões a comércios.

“Que país é esse?”, indagou Tarcísio de Freitas. “Não vamos permitir que o crime organizado, o tráfico de drogas, domine esses territórios”, frisou. Conforme explica o governador, o caso do Rio de Janeiro está ligado à chamada ‘perda de soberania’. “Se a gente transigir (ceder, concordar ou fazer um acordo) com a ordem, não vai ter progresso”, ponderou. “As operações de tomada de territórios dominados são importantes”, concluiu.

Moradias

O evento marcou a entrega da segunda etapa do empreendimento habitacional do Residencial Jaçanã, no Conjunto Roberto Romano, que totaliza 372 apartamentos de interesse social, resultado da parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), e o Município.

A nova etapa contempla 186 apartamentos construídos na Avenida Sebastião de Paula Coelho, na mesma área onde, em maio deste ano, o prefeito Rafael Piovezan e o governador Tarcísio de Freitas entregaram as primeiras 186 unidades, em um investimento total de aproximadamente R$ 70 milhões.

Sorteio

Recentemente, no dia 22 de outubro, foi realizado no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso” o sorteio de endereços das famílias habilitadas, definindo a localização de cada morador nos blocos do conjunto habitacional.

Cada apartamento possui 47,87 m² de área útil, com sala de estar e jantar, cozinha, dois dormitórios, banheiro, área de serviço e varanda. Os prédios têm oito andares e elevadores, além de infraestrutura completa de lazer e convivência, com quadra esportiva, playground, pista de caminhada, ciclovia e portaria.