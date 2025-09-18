O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o vice presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) aparecem empatados na corrida para governador de São Paulo do ano que vem.

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) aparece em terceiro com 12,6% na pesquisa estimulada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP



Tarcisio tem 37,2% e Alckmin 36,4%. Os dois estão empatados na margem de erro. Existe a possibilidade de nenhum dos dois estar na disputa. TF é cotado para ser o nome do Bolsonarismo e Alckmin deseja mesmo seguir na chapa favorita com Lula da Silva (PT).

Apenas os 3 nomes foram apresentados aos eleitores. Com Tarcísio na disputa, o campo da direita praticamente não terá outros candidatos.

A pesquisa feita pela Memento consultoria ouviu 460 barbarenses no último dia 13 de setembro e o levantamento tem margem de erro de 2,8 por cento. Foi feita apenas apresentação estimulada (com disco) para os entrevistados.

Leia + sobre partidos política regional