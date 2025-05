O prefeito Rafael Piovezan (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) entregaram, nesta sexta-feira (30), 186 apartamentos do Residencial Araçari, no Conjunto Roberto Romano. As moradias de interesse social foram construídas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) na Avenida Sebastião de Paula Coelho. Foram investidos R$ 70 milhões no local, que ainda tem outros 186 apartamentos em construção.

A entrega foi acompanhada pelos novos moradores e familiares, além de autoridades. Nesta primeira etapa, foram entregues três das seis torres do local. Durante discurso, Piovezan agradeceu ao governador Tarcísio pelo apoio do Governo do Estado.

“Acho que é um momento que a gente guarda no coração, ver as famílias realizando seus sonhos e podendo sonhar com novas oportunidades. Receber o Tarcísio pra entregar esses apartamentos, pra fazer o sonho dessas pessoas se tornar realidade, pra mim é engrandecedor”, comentou o prefeito, que também citou o empenho do vice-prefeito Felipe Sanches na negociação sobre o projeto com o governo estadual.

Evento

“A gente está animado porque não tem entrega melhor do que entrega de casa. E eu queria cumprimentar o prefeito Rafael. A gente tem orgulho de trabalhar junto com ele”, discursou Tarcísio. Durante o evento, Piovezan e o governador também visitaram um dos apartamentos e entregaram as chaves de unidades para moradores.

Cada apartamento possui 47,87 m² de área útil, com sala de estar e jantar, cozinha, dois dormitórios, banheiro, área de serviço e varanda. Os edifícios têm oito andares e são equipados com elevadores. O condomínio também contará com ampla infraestrutura de lazer e convivência, incluindo quadra, playground, pista de caminhada, ciclovia e portaria.

O sorteio das famílias contempladas foi realizado em setembro de 2024, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, com a presença de 15.896 candidatos inscritos no programa habitacional.

Políticos

Junto do governador Tarcísio esteve o assessor técnico da Casa Civil, o empresário americanense Ricardo Molina. Quem também acompanhou a cerimônia foi o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), o vice, Odir Demarchi (PSD), e o chefe de gabinete, Franco Sardelli, além de vereadores e assessores.

O deputado estadual Alex Madureira (PL) e o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado (PL), também estiveram no evento e com destaque. A dupla foi ressaltada por Tarcísio: Alex é relator do Orçamento Estadual na Alesp e Prado, além de presidente, é um grande articulador.

Bolsonaro

Muito solto no discurso e em todo o evento, Tarcísio brincou bastante com o público e deixou um pouco de lado o perfil técnico que o caracteriza. Na coletiva de imprensa, o único momento que o governador franziu a testa foi ao ser perguntado a respeito da inelegibilidade, ou não, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tarcísio foi perguntado sobre possíveis pretensões de concorrer a presidente nas eleições de 2026 caso Bolsonaro fique inelegível. Mas o governador foi curto e grosso: “O meu candidato é Jair Bolsonaro”. O deputado Alex Madureira também deu um pitaco em seu discurso, dizendo que “vai ser bom” Tarcísio ficar em São Paulo, mas que “todos vão orar” caso ele vá para “outros voos e outras missões”.