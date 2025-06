O governador do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) não vem de novo para a inauguração da creche do Boer em Americana no próximo sábado. Mas ele estará na cidade à noite.

Ele vem para a Festa do Peão junto com seu assessor Ricardo Molina (Republicanos).

Nota da prefeitura de Americana- Tarcísio não vem

Informamos que o Governo do Estado entrou em contato com a Prefeitura de Americana nesta quarta-feira para comunicar o adiamento da inauguração da nova creche do Jardim Boer, que estava prevista para este sábado (7), com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Segundo o Estado, devido a mudanças nos dois compromissos anteriores ao de Americana, ficou inviável a participação do governador em um horário compatível com a programação definida e o perfil do evento.

Uma nova data será marcada em breve para a entrega oficial da unidade antes do início das aulas, mantida para 1º de agosto.

