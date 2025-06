As últimas semanas consolidaram o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas como principal cabo eleitoral para as eleições 2026 na região. Ele é disputado especialmente em Americana pelo suplente de deputado Ricardo Molina e pelo filho do prefeito Chico Sardelli Franco.

Tarcísio pesa mais que Bolsonaro

O governador se tornou um nome mais interessante que o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, sem mandato e correndo o risco de ser preso.

Até o ano passado, Bolsonaro era a principal estrela do grande evento da cidade, a Festa do Peão. Mas este ano ele não veio (ainda) e a grande estrela seguiu sendo TF.

TARCÍSIO, OBRAS E ENTREGAS– A disputa pela presença de Tarcísio é apontada como principal razão para mudanças de agenda dele na cidade. O nó da agenda é inauguração da nova creche do Jardim Boer.

A entrega foi anunciada por Molina, mas foi adiada e depois chegou a ser anunciada desta vez pela prefeitura. Novamente foi adiada.

