Tarcísio vem inaugurar 'casinhas' em Americana

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participa neste sábado (28), em Americana, da inauguração oficial do Residencial Janaína, um conjunto habitacional com 315 apartamentos construído no Jardim da Balsa 2.

O empreendimento é fruto de uma Parceria Público-Privada com a construtora Itajaí e integra ações conjuntas entre os governos estadual, federal e municipal para ampliar o acesso à moradia digna.

Das 299 famílias cadastradas, 234 foram contempladas com subsídios estaduais de R$ 13 mil por meio do programa Casa Paulista. A soma com o Minha Casa, Minha Vida pode atingir até R$ 40 mil por unidade, a depender da renda familiar. A Prefeitura também isentou impostos e taxas municipais, contribuindo para a redução do custo final.

O condomínio possui apartamentos de dois quartos, com 47 m² ou 49 m², além de áreas comuns como piscina, bicicletário, pet place, elevadores e portaria 24h.

