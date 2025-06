O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, volta à região este sábado. Ele havia desmarcado de última hora a visita que faria a Americana no dia 30 de maio, mesmo dia em que esteve em Santa Bárbara d’Oeste para inaugurar 186 moradias do programa Casa Paulista, e agora volta para duas agendas.

Ele confirmou presença na cidade neste sábado (7), para dois compromissos: a inauguração da Casa da Criança Angatu, no Jardim Boer 1, e a participação na Festa do Peão de Americana.

A agenda foi anunciada por Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros, durante entrevista à rádio Zé FM. A inauguração está prevista para o início da noite, com horário ainda a ser definido.

A unidade de educação infantil foi construída por meio do programa estadual Creche Escola e deve começar a funcionar no segundo semestre.

Após o evento oficial, Tarcísio segue para o rodeio, onde uma das atrações da noite é a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano — da qual o governador é fã assumido. “Ele canta todas”, comentou Beto, em tom descontraído.

Tarcísio entre Molina e Franco

O governador tem dois nomes em Americana com forte apego à sua imagem e uma disputa de bastidor para ‘aparecer’ com ele. O filho do prefeito Chico Franco Sardelli (PL) e o assessor direto de TF Ricardo Molina (Republicanos) travam embate para ser o nome do governador na cidade.

