TCE aprova administração da Câmara Nova Odessa

A administração da Câmara Municipal de Nova Odessa recebeu avaliação positiva do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), conforme relatório de instrução referente ao mês de março de 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O documento destaca o cumprimento rigoroso das obrigações fiscais e legais da Casa Legislativa, evidenciando responsabilidade e eficiência na condução dos trabalhos.

O que diz o TCE

Segundo o relatório, todos os documentos exigidos pelo TCE foram entregues dentro do prazo, demonstrando transparência e comprometimento com a legalidade administrativa.

Além disso, a Câmara conseguiu reduzir praticamente a zero os chamados “restos a pagar”, o que mostra que as contas estão em dia e bem organizadas.

Outro ponto forte da administração foi o controle rigoroso das despesas com pessoal. A folha de pagamento ficou bem abaixo do limite permitido por lei – foram gastos 47,55% dos repasses da Prefeitura, quando o máximo permitido é de 70%. Também os salários dos vereadores estão longe de estourar o orçamento: a despesa ficou em apenas 0,07% da receita municipal, enquanto a Constituição permite até 5%.

No total, os gastos da Câmara representaram apenas 0,83% da arrecadação da cidade, muito abaixo do teto de 7%.

Para o presidente Oséias Jorge, esses números são fruto de um trabalho sério e comprometido com a população. “Desde o início da nossa gestão, colocamos a responsabilidade com o dinheiro público como prioridade. Esse reconhecimento do Tribunal de Contas mostra que estamos no caminho certo. Agradeço a cada servidor da Câmara que contribui todos os dias para uma administração honesta, eficiente e transparente”, afirmou Oséias.

O diretor geral da Câmara, Lucas Camargo, também ressaltou o comprometimento de toda a equipe:

“Esse resultado positivo é fruto do empenho coletivo de todos os setores da Câmara. Temos um time dedicado e comprometido em administrar com responsabilidade e respeito ao recurso público, sempre buscando o melhor para a cidade de Nova Odessa.”, concluiu Lucas.

Leia + sobre partidos política regional