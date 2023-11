Pela segunda vez em menos de um mês, o TCE de São Paulo aprovou

as contas do período em que o vereador Willian Souza (PT) esteve na presidência da Câmara Municipal de Sumaré. Em sessão realizada na tarde desta terça-feira (28), os membros da 1ª Câmara Julgadora do Tribunal de Contas do Estado acompanharam o voto do relator, conselheiro Renato Martins Costa e, novamente por unanimidade, aprovaram as contas do ano de 2019. No final de outubro, o órgão já havia aprovado a prestação de contas do vereador relativas a 2020.

Willian Souza foi presidente da Câmara de Sumaré por dois mandatos consecutivos, entre 2019 e 2022, e durante sua gestão implementou diversas medidas para o aumento da transparência nos gastos públicos, investiu na valorização dos servidores, manteve a equivalência entre funcionários concursados e comissionados, além de promover reformas estruturais que trouxeram mais conforto para parlamentares, servidores e para o público.

De acordo com o vereador, a nova aprovação de suas contas reforça a “certeza que o trabalho realizado foi sério”. “Menos de um mês depois de aprovar as contas do exercício de 2020, o Tribunal volta a apresentar decisão unânime sobre nossa prestação de contas, dessa vez de 2019, primeiro ano de nossa gestão. Apesar dos desafios que significam a presidência da Câmara, desde o início tínhamos a confiança de que o nosso trabalho e dedicação seriam reconhecidos pela eficiência e compromisso com que conduzimos o Legislativo”, avalia o parlamentar.

“A decisão do Tribunal de Contas encerra o primeiro biênio da nossa presidência com chave de ouro. Em 2019 o desafio era a inexperiência no cargo; em 2020 foi a pandemia quem impôs grandes dificuldades, e mesmo assim tivemos nosso trabalho reconhecido por este importante órgão de controle. Aproveito mais uma vez para agradecer aos vereadores que fizeram parte da Mesa Diretora, e repito que essa é mais uma vitória coletiva, cujo méritos devem ser compartilhados”, finaliza Willian.

