Teatro de Americana recebe "As Aventuras de Chapeuzinho Vermelho"

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe o espetáculo de teatro infantil “As Aventuras de Chapeuzinho Vermelho”, nesta sexta-feira (16), às 20h, com classificação indicativa livre e ingressos de R$ 20 a R$ 40, disponíveis na bilheteria do espaço (Rua Gonçalves Dias, 696, Jd. Girassol) e pelo site www.ingressodigital.com.

A montagem acompanha a menina Chapeuzinho Vermelho em uma história diferente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Certo dia, como era de costume, sua mãe pede para ela levar alguns bolinhos de chuva e guloseimas para a vovó. No caminho, a garota se depara com um lobo bom, perdido na floresta após sair do zoológico para dar uma volta.

O lobo guará encontrado por Chapeuzinho é o último exemplar de sua espécie e foi salvo, ainda filhote, de uma grande queimada ocorrida na floresta. Aflito, ele recorre à garotinha, que lhe explica a direção certa para voltar ao zoo. Um guarda ambiental que está à procura do lobo torna o enredo ainda mais surpreendente.

A proposta é apresentar um espetáculo lúdico, educativo e instigante que aborda temas atuais como a ação predatória do homem e suas consequências ao meio ambiente. “Fizemos uma releitura de um clássico da literatura infantil voltada para os dias atuais como forma de inserir no universo infantil questões sérias, sem abrir mão da fantasia”, disse o produtor Ronaldo Britto.

Ghizini convida pra ir ao Teatro

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, reforçou o convite ao público: “O teatro infantil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da criatividade, da empatia e do pensamento crítico das crianças, ao mesmo tempo que as diverte e inspira a explorar novas perspectivas sobre o mundo”, destacou o secretário.

Leia + sobre Famosos, artes e música