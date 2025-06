O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, neste domingo (8), o stand up “Tô de Escala”, com Rafael Aragão, a partir das 19h. O humorista, um ex-peão de fábrica, traz aos palcos histórias sobre sua vida na indústria, contadas de um jeito cômico. A classificação indicativa é 16 anos. Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 90 e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com e na bilheteria do teatro (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol).

Nesse show em que o humor é sua principal ferramenta de trabalho, Rafael Aragão relembra experiências com os ex-colegas de trabalho e os ex-chefes. Ele também leva ao palco um pouco sobre como sua vida mudou depois da comédia e sua relação familiar.

Comédia

Rafael Aragão, que nasceu em Araucária, no Paraná, trabalhou por 17 anos na indústria e percebeu que gostava mesmo era de produzir risadas. Com 10 anos de experiência no stand-up, ele criou um show contando sua experiência como trabalhador industrial, e o conteúdo recheado de situações de trabalho alcançou milhares de pessoas na internet.

“O stand-up comedy tem a característica de transformar o cotidiano, as frustrações e até as pequenas tragédias da vida em risadas que unem e divertem as pessoas, por isso convido as famílias a prestigiarem o espetáculo”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

