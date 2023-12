Teatro de Arena Elis Regina recebe espetáculo de dança “Caos e Calmaria”

O Teatro de Arena Elis Regina abre as portas no sábado (16) para a apresentação de dança “Caos e Calmaria”, realizada pela RCA Dance, às 19h. Os ingressos custam R$ 60 e R$ 120, à venda no site www.entravip.com.br.

A atração promete uma jornada artística inesquecível que explora os extremos da emoção humana. “Caos e Calmaria” vai além de um simples espetáculo de dança, explorando as dualidades da vida, da tensão entre o tumulto e a serenidade e a calmaria que aspiramos encontrar.

A companhia de dança instiga os sentidos do público trazendo questionamentos e reflexões aos espectadores, com uma trilha sonora que varia de momentos agitados e frenéticos a composições suaves e melódicas, refletindo a jornada emocional na qual dançarinos e o público embarcarão juntos.

“O espetáculo promete uma experiência rica e envolvente, convido a todos para prestigiarem a atração no querido Teatro Elis Regina”, falou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Elis Regina fica na Rua Sergipe, 80, no Jardim Colina, ao lado do Centro Cívico.

