Concerto no Teatro Municipal Lulu Benencase apresenta “Temas de Filmes”

A Orquestra Filarmônica do SENAI Americana apresenta o Concerto “Temas de Filmes”, em uma viagem sonora pelas trilhas inesquecíveis do cinema, nesta sexta-feira (11), às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol), com indicação livre. A entrada é solidária, com a troca de uma caixa de leite (1 litro) pelo ingresso – a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade.

O repertório da noite contém músicas dos clássicos Star Wars, Jurassic Park e Avengers, entre outros, além dos temas de games, como Pokémon. Do épico ao emocionante, cada nota executada pela Orquestra contará uma história capaz de levar o público a reviver grandes momentos da sétima arte.

“O Concerto Temas de Filmes é muito aguardado, principalmente pelos jovens, que se veem representados entre os músicos integrantes da Orquestra e apreciam composições emblemáticas e que marcaram diversas gerações”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Os ingressos podem ser retirados na Secretaria do SENAI de Americana (de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, na Avenida Brasil, 2.801) ou no Teatro Municipal (bilheteria aberta de terça a sábado, das 9h às 17h).

