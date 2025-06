Nesta quinta-feira, dia 5, às 14 horas, o Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe um concerto didático apresentado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Americana. Com a participação do educador, dramaturgo e escritor Cícero Edno, será executada a obra “Pedro e o Lobo”, do compositor russo Serguei Prokofiev. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada prévia de ingressos, e a classificação é livre para todas as idades.

Voltado especialmente ao público infantil, o concerto tem como objetivo apresentar, de forma lúdica e interativa, os instrumentos que compõem uma orquestra. Na história, cada personagem é representado por um instrumento específico, permitindo que as crianças associem os timbres e sons à narrativa.

Esta é a segunda edição da apresentação em 2024. Em fevereiro, a peça foi levada à EMEF Florestan Fernandes, e agora contemplará alunos da EMEF Prof. Milton Santos, além do público geral.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, a iniciativa é uma oportunidade de aprendizado e entretenimento. “O concerto didático une educação e fruição artística e a Orquestra Sinfônica eleva essa experiência com sua excelência. É uma honra tê-la como representante de nossa secretaria e da nossa cultura. Convidamos todas as famílias para uma tarde especial no teatro”, destacou.