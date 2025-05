O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe o manifesto cultural “Encontro de Capoeira – 20 Anos Projeto Social Raízes e Lutas” neste domingo, dia 4, às 9h, com classificação indicativa livre e entrada solidária, mediante a troca do ingresso por 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

A programação inclui seminário com mestre King, do Rio de Janeiro, mestre Marcinho, de Americana, mestre Maia, de Sumaré, e a convidada especial mestra Asa Branca, do Rio de Janeiro.

O evento marca os 20 anos de atividade do projeto cultural, realizado pela Prefeitura e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção do Instituto Cultural de Capoeira Raízes e Lutas.

“A Política Nacional Aldir Blanc é um mecanismo eficaz para dar visibilidade aos artistas locais e a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi prontamente aderiu à iniciativa do governo federal visando oferecer ainda mais apoio à produção cultural de Americana”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.