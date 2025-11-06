Apresentação promovida pela Unimed levou humor, música e conscientização ambiental para alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento Municipal de Cultura e da Secretaria de Educação, recebeu, na tarde desta quinta-feira (06/11), o espetáculo circense “RisoShow” para 160 alunos do Ensino Fundamental da EMEB Profª Haldrey Michelle Bueno, no Teatro Municipal. A atração, promovida pela Unimed de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, reuniu música, humor e reflexão sobre o tema sustentabilidade.

No palco, utilizando instrumentos confeccionados com materiais reciclados, os palhaços Tico e Polenta ao lado do maestro Garicinha, transformaram o riso em instrumento de conscientização ambiental, mostrando que é possível unir arte, educação e respeito ao meio ambiente. “A arte tem um papel transformador e, quando unida à conscientização ambiental, reforça valores que queremos ver refletidos na sociedade. Espetáculos como esse oferecem oportunidades que contribuem para o desenvolvimento das nossas crianças”, afirmou a secretária de Educação, Vânia Cezaretto.

O espetáculo, que há mais de 10 anos circula pelo interior de São Paulo, também já foi apresentado em outros estados e países, levando a linguagem do circo e do palhaço como forma de aproximação entre artistas e público. “A parceria entre a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, e a Unimed, possibilitou uma experiência cultural enriquecedora para os alunos da rede municipal. Essas iniciativas reforçam o compromisso do município em integrar arte, educação e conscientização ambiental”, destacou Lucas Frigeri, gestor do Departamento de Cultura e Turismo do município.