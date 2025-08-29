Nesta sexta-feira, dia 29, às 19 horas, o Teatro Municipal Manoel Lyra será palco do 3º Festival de Capoeira Infantil, evento que celebra a tradição afro-brasileira através das novas gerações. Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Educação, Esportes e Cultura e Turismo, em parceria com a Associação de Capoeira Motta, o Grupo África e o Grupo Moriá Brasil, o encontro reunirá crianças da Rede Municipal de Educação em apresentações que misturam música, jogo, arte e movimento.

O evento tem como objetivo fortalecer e dar visibilidade aos trabalhos de capoeira desenvolvidos nas escolas do município, valorizando as crianças como guardiãs e continuadoras dessa tradição afro-brasileira, que é ao mesmo tempo jogo, arte, luta e resistência.

O Festival integra a programação da Semana da Capoeira, instituída pela Lei Municipal nº 4.306, de 17 de agosto de 2022, que incluiu a data no calendário oficial de eventos da cidade.

Voltado a alunos, familiares e à comunidade escolar, o encontro reforça a capoeira como patrimônio cultural, expressão de identidade e ato de resistência, promovendo integração, respeito e reconhecimento da cultura afro-brasileira em Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço:

3º Festival de Capoeira Infantil

Sexta-feira (29), das 19h às 21h

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP