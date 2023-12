Teatro Municipal recebe espetáculo de dança “The Circus” no domingo

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe no domingo (17), às 19h, o espetáculo de dança “The Circus”. A apresentação é da Authentic Arts, em parceria com a NILEEC (Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura).

“The Circus” conta a história de um menino órfão que decide se tornar um palhaço depois de se encantar pelo circo. Uma história cheia de aventuras, arte e um amor proibido.

“Convido a todos para este espetáculo que promete encantar crianças, jovens e adultos”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site www.entravip.com.br, com preços entre R$ 25 e R$ 50.

Mais notícias da cidade e região

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP