Teatro Municipal de Americana recebe concerto da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, nesta sexta-feira (4), às 20h, a “Noite de Grandes Clássicos”, concerto apresentado pela OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste).

A entrada é solidária, mediante a troca de ingresso por 1 kg de alimento não perecível para destinação à Associação Livres em Cristo. Os ingressos podem ser retirados por meio do site www.ingressodigital.com e na bilheteria do teatro (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A classificação indicativa é livre.

A Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste traz um repertório de músicas clássicas dos mais renomados compositores internacionais, sob a regência do maestro Leidson Barbosa.

O programa inclui “Alvorada” e “O Guarani”, de Carlos Gomes; “Romeu e Julieta”, de Sergei Prokofiev; “Finlandia”, de Jean Sibelius; “Csárdás”, de Vittorio Monti; “Carmen Suite nº 2 ‘Habanera'”, de Georges Bizet; “Valsa das Flores” e “Marcha Eslava”, de Tchaikovsky; “Marcha de Radetzky”, de Johann Strauss e “Waltz nº 2”, de Dmitri Shostakovich. O concerto terá as participações da mezzo-soprano americanense Rafaela Duria.

“Esta promete ser uma noite encantadora no Teatro Lulu Benencase, pela apresentação da OFISB, pela participação da mezzo-soprano americanense Rafaela Duria e pela magnificência do nosso teatro, que sempre impressiona o público presente. Convido as famílias de toda a região a prestigiarem a apresentação”, destaca o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

