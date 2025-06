Teatro Municipal de Americana recebe o stand up "Novo Show", com Renato Albani

O humorista Renato Albani traz para Americana o stand up “Novo Show”, em duas sessões no sábado (14), às 19h e às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A classificação indicativa é 16 anos. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site www.ingressodigital.com e custam de R$ 60,00 a R$ 120,00.

O espetáculo de stand up aborda acontecimentos da sua rotina, pensamentos distorcidos e divertidos, como a indignação com a diferença dos preços de itens populares e de alto padrão. Conhecido por seu humor afiado e pelas interações com a plateia, ele também diverte o público com situações inusitadas, como uma cirurgia e um réveillon caótico.

Capixaba no Teatro Municipal

Capixaba radicado em São Paulo, Renato Albani é engenheiro eletricista de formação e, sem saber, começou a fazer comédia na escola, quando seus professores davam a ele os 5 minutos finais de suas aulas para fazer imitações e contar piadas. Profissionalizou-se em 2010 quando passou a integrar o grupo Comédia 027, em Vitória (ES), e tem em seu currículo participações no programa “Tudo é Possível” com Ana Hickmann e “The Noite” com Danilo Gentili, além de ter shows e programas no canal Comedy Central.

“O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o novo espetáculo do humorista Renato Albani, seguido por mais de 4 milhões de pessoas nas redes sociais”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

