O TEDxCarioba promete agitar Americana e região no próximo dia 12 de abril

O evento tem como objetivo disseminar ideias e compartilhar experiências inspiradoras para gerar discussões profundas e reflexões entre os participantes. O TEDxCarioba tem licença de TED, uma organização sem fins lucrativos, que tem a missão de promover ideias.

Hoje, as palestras TED, ou TEDTalks, são referência mundial e vistas por milhões de pessoas no mundo todo. O TEDxCarioba é organizado por uma equipe de voluntários que cuidará de todos os detalhes para você passar uma tarde mágica. Os palestrantes são pessoas inspiradoras que irão contagiar o público e promover o debate sobre diferentes questões importantes. No intervalo, você poderá se aproximar dos diferentes palestrantes para um bate papo sobre os diferentes temas apresentados por eles.

TEDxCarioba- evento Vertentes

Local: Mini auditório do Colégio Dom Bosco – Americana/SP

Portão de entrada: Rua Domingos Sávio

Início do evento: 14h

Término do evento: 18h

13:30h – Cadastramento

14:00-15:45 – Sessão de palestras TEDxCarioba

15:45 – 16:15 – Intervalo e experiências

16:15 – 18:00 – Sessão de palestras TEDxCarioba

* O horário entre a 1ª sessão de palestras e a 2ª pode sofrer variação de 15 – 20 minutos para mais ou para menos.

INFORMAÇÕES:

ASSENTOS | Os ingressos não são numerados. Cada pessoa escolhe seu assento por ordem de chegada.

Água e alimentação durante o intervalo já estão incluídos no seu ingresso.

Será uma tarde de ideias que merecem ser espalhadas. Cada palestra terá duração de até 15 minutos.

Todo o evento será gravado para posterior disponibilização das palestras nos canal de YouTube TEDx Talks. Você poderá ser filmado e fotografado durante o evento.

Não é permitido gravar vídeos das palestras. A nossa equipe cuidará da gravação de vídeo e todas as palestras serão publicadas após o evento.

Não será permitido entrar ou sair do teatro no meio das palestras.

Também não é permitido usar o flash do seu celular para fotos.

Emitimos um certificado digital de participação no evento informando a data e a duração do mesmo.

Palestrantes:



Publicitário

Alexandre Bassora é empresário da propaganda, fundador, Chief Executive + estrategista criativo na Audaz – eleita a Agência do Ano no Mídia Festival 2024, a mais importante premiação do interior do Brasil. Agente eclético de mudança, de conexões, designer de relações interpessoais de confiança, respeito e afetuosidade. Entre algumas das marcas e empresas de seu portfólio profissional estão Hyundai, ZF Friedrichshafen AG, Mahle, Johnson & Johnson – ACUVUE®, Bosch, 3M, Grupo Fleury, Casio, Demarest, TRW, Natulab, Fugini e Abralatas. Acredita que propaganda é a verdade dos sentimentos dita com pertinência, criatividade e amor.

Empresária e Psicoterapeuta

Bernadete Moraes é psicanalista, pedagoga, doutora em pedagogia sistêmica, mestre em educação, hipnoterapeuta e mantenedora de 14 polos EAD e Colégio Horizonte. Também, é Coordenadora do Instituto de Psicanálise Carlos Mussato. Bernadete é autora de 2 e-books e coautora dos livros: Seja (Im)Perfeito, Mulheres na Educação e Heróis Implacáveis. É palestrante e congressista internacional, participou do Congresso Internacional de Consciência Sistêmica e do Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, onde seus trabalhos foram reconhecidos e publicados nos anais do evento.

Estudante

Eduardo Fagionato Fonseca, mais conhecido como Dudu, é um estudante de 13 anos apaixonado por programação, matemática, desafios do conhecimento e leitura. Conquistou várias medalhas e premiações em Olimpíadas do Conhecimento e em 2024 Dudu foi selecionado para participar do programa “Pequenos Gênios” no Domingão com Huck da Rede Globo, no qual bateu o recorde em contas de matemática e empatou o recorde de soletração de palavras ao contrário. Em 2025 Eduardo lança o seu primeiro livro para o público infantil: Mesmices e Maluquices do Tempo.

Especialista Diversidade Etária e Carreiras

Fabi Granzotti é especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão Etária, mentora de carreiras focada na transição profissional na maturidade e consultora-pesquisadora, apoiando empresas em estratégias de diversidade etária com abordagem interseccional. Pós-graduado em Gestão da Diversidade e Inclusão e especialista em ESG, há 10 anos inspira pessoas a perceberem a carreira como uma jornada contínua e multifacetada, alinhada ao propósito e à realização profissional.

Empreendedor

Gui Gennari é fundador da startup Iandé que utiliza a biomimética para a construção de inovações e negócios regenerativos, para o desenvolvimento de pessoas e formação de lideranças para o futuro. Atualmente como professor convidado da Singularity Brazil e pai da Alice, ele é Mestre em Biomimética pela Arizona State University e Especialista em Biomimética pelo mais importante instituto global, o Biomimicry 3.8. Consegue trazer os aprendizados da natureza de forma pragmática e aplicada por possuir mais de 15 anos de experiência multidisciplinar em liderança e inovação (áreas de consumer insights, pesquisa e desenvolvimento, operações, marketing, chief of staff), além de MBAs executivos pela Fundação Getúlio Vargas e Fundação Dom Cabral. Acredita que a natureza é a prova de que é possível conciliar performance e regeneração – e faz isso há 3,8 bilhões de anos – e que as melhores soluções são construídas por meio da cooperação.

Empresária e Conselheira em Comunicação

Juliane Dias, construiu pontes por tornar acessível a comunicação no blog Food Safety Brazil, lugar onde de forma leve, se abordam assuntos técnicos. Engenheira de alimentos de formação, rompeu com a CLT e precisou se desenvolver sozinha como instrutora e sócia de uma consultoria. Para isso pesquisou ferramentas de marketing, oratória e persuasão para se diferenciar em um mercado, no qual a tradição é o paradigma mais forte. Hoje é palestrante internacional e gestora de relacionamento de sua empresa de consultoria. Seu acervo mais precioso reúne técnicas de seus melhores professores, palestrantes, humoristas, YouTubers e influencers digitais. Ela acredita que a vida é muito curta para passarmos assistindo apresentações que não emocionam.

Palhaça voluntária e assistente social

Lilica Amancio é uma mulher de espírito solidário e dedicação ímpar, com uma trajetória marcada pela empatia e pela busca em transformar vidas na região de Americana, São Paulo. Há 14 anos, Lilica é voluntária ativa no trabalho com crianças com deficiência, oferecendo apoio, amor e inclusão através de ações que refletem seu compromisso com a comunidade. Formada em Serviço Social, Lilica encontrou outra forma de exercer seu impacto social além do campo tradicional da profissão. Mesmo não atuando diretamente na área de formação, ela carrega em seu trabalho voluntário os princípios e valores de sua educação. Lilica é também fundadora do Pernas da Alegria, um grupo que tem como missão proporcionar momentos de lazer e inclusão para crianças com deficiência, muitas vezes promovendo experiências que vão além das barreiras físicas ou sociais.

Investidor e Empreendedor

Theo Braga, é um jovem multinegócios de 25 anos, Empreendedor e Investidor Serial, fundou a maior escola de negócios da Nova Economia da América Latina, a SME. Investe de forma recorrente em empresas inovadoras, se tornando o principal nome jovem no cenário de inovação, venture capital e gestão de movimentos e comunidades.

Abertura:

Gustavo Spínola.

Mestres de Ceromônias:

Bruno de Moura

Nadine Burgug

Sobre o TEDx

TEDx é um programa de TED de eventos organizados de forma independente. No espírito “ideias que merecem ser espalhadas”, o TEDx é um programa de eventos locais, que reúne pessoas para compartilhar uma experiência semelhante ao TED. Em um evento TEDx, a projeção de palestras filmadas nas conferências TED (TEDTalks) e as palestras ao vivo estão juntas para promover discussões e conexões. TED fornece orientações e diretrizes sobre como fazer um evento TEDx, mas a organização dos eventos TEDx é independente.

