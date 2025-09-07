Você sabia que a rã-touro pode ajudar a monitorar a poluição ambiental e ainda produzir uma carne de alta qualidade? Essas e outras descobertas da Apta Regional estarão em destaque no evento “Tem Peixe na Vila”, que também vai apresentar pesquisas em piscicultura. A 3ª edição do evento ocorrerá no próximo fim de semana, dias 6 e 7 de setembro, das 11h às 21h, na sede do Instituto de Pesca (IP-Apta), localizada na Vila Mariana, capital paulista.

A Apta Regional, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, vem trabalhando com a rã-touro, que está se consolidando não apenas como alternativa de produção de carne de alta qualidade nutricional, mas também como importante aliada em pesquisas ambientais.

Segundo a pesquisadora da Apta Regional de Pindamonhangaba zootecnista Adriana Sacioto Marcantonio, doutora em Aquicultura, a rã-touro, única espécie cultivada em cativeiro no Brasil para fins comerciais, reúne vantagens que despertam o interesse de produtores, como crescimento rápido, alta taxa de reprodução, facilidade de manejo e carne de elevado valor nutricional, com baixo teor de gordura e alta digestibilidade. Esses atributos conferem grande potencial de expansão à ranicultura no país.

A contribuição da espécie vai além da produção de alimentos. No Ranário Experimental da Apta Regional de Pindamonhangaba, girinos e embriões da rã-touro são utilizados em estudos como bioindicadores de poluição ambiental. As pesquisas investigam os efeitos de agrotóxicos, metais pesados e outras substâncias, oferecendo subsídios importantes para o monitoramento da qualidade ambiental.

Além disso, os trabalhos desenvolvidos na unidade geram excedentes que podem ser comercializados, como girinos, rãs jovens, adultas e reprodutores (mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]).

A Apta Regional também abordará temas voltados à piscicultura, destacando as pesquisas realizadas com peixes, como o lambari-do-rabo-amarelo, peixes redondos (pacu, tambaqui e tambacu) e a tilápia-do-nilo. Os estudos envolvem manejo produtivo, reprodutivo, melhoramento, alimentação e qualidade da água.

Durante o evento, a pesquisadora da Regional de Pariquera-Açu zootecnista Camila Fernandes Corrêa, doutora em Aquicultura, levará ao público exposições didáticas sobre a área, incluindo amostras de fitoplâncton, zooplâncton, rações e ingredientes que compõem a alimentação dos peixes, demonstrando as fases desde a larva até o peixe adulto. O tema qualidade da água também será apresentado com o auxílio de equipamentos utilizados na piscicultura.

Segundo o pesquisador da Apta Regional de Pariquera-Açu Erval Rafael Damatto Jr., a Instituição apresentará um prato típico de rã empanada com aligot de mandioca IAC 28 Bruta e molho de tomates assados. “Com certeza o público irá apreciar essa experiência gastronômica”, destaca.

O evento tem se consolidado como um espaço de integração entre ciência, cultura alimentar e sustentabilidade, trazendo famílias e consumidores para conhecerem de perto a cadeia do pescado em um contexto educativo e festivo. “Com essa visão, a Apta Regional reforça seu papel em conectar a pesquisa científica ao desenvolvimento da produção animal e à preservação ambiental, aproximando conhecimento e sociedade”, destaca Keila Roncato Duarte, diretora substituta da Apta Regional.

O Tem Peixe na Vila, também conhecido como a “Festa do Pescado de São Paulo”, é uma iniciativa do Instituto de Pesca (IP-Apta), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que se consolidou como uma celebração anual da cultura do pescado e da aquicultura. O evento apoia a Semana do Pescado, que em 2025 chega à sua 22ª edição, ocorrendo entre os dias 1º e 15 de setembro. A campanha visa promover o consumo de pescado e fortalecer a cadeia produtiva.

Serviço

Festa Tem Peixe na Vila

Local: Instituto de Pesca – Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana – São Paulo/SP

Datas: 6 e 7 de setembro

Horário: 11h às 21h

Entrada: 1kg de alimento não perecível.

www.tempeixenavila.com.br

Apta Regional

A Apta Regional, Instituição de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo – ICTESP – é uma das sete instituições de pesquisa vinculada à Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta), ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA). São 18 Unidades de Pesquisa e Desenvolvimento no estado de São Paulo, nas áreas de agronomia, zootecnia, pesca continental, sanidade vegetal e animal, agregação de valor em produtos de origem animal e vegetal, sistemas integrados de produção e segurança alimentar. Considerada o maior hub descentralizado de pesquisa do agronegócio, com soluções tecnológicas aplicadas na agricultura e na pecuária paulista, focadas nas peculiaridades locais e regionais, atendendo as necessidades das cadeias produtivas do agro.

