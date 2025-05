Uma movimentação do ex-presidente Michel Temer para lançar um nome alternativo da direita à Presidência da República em 2026 gerou indignação entre apoiadores de Jair Bolsonaro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Temer está incentivando governadores de oposição — Tarcísio de Freitas (SP), Eduardo Leite (RS), Ronaldo Caiado (GO), Romeu Zema (MG) e Ratinho Junior (PR) — a colocarem seus nomes como pré-candidatos, com a orientação de evitarem ataques entre si. A escolha de um único nome ocorreria apenas no primeiro semestre de 2026, em oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve buscar a reeleição.

Bolsonaristas reagiram ao movimento de Temer

“A direita sem Bolsonaro é direita sem voto, simples assim”, afirmou o advogado Fabio Wajngarten, ex-secretário especial de Comunicação do governo Bolsonaro.

Logo nas primeiras horas da manhã, Wajngarten já havia se manifestado nas redes sociais após a divulgação de um editorial do Estado de S. Paulo, intitulado “Uma luz à direita”.

Leia + sobre partidos política regional