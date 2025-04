Quais são as tendências de decoração para apartamento na praia?

Elementos do estilo al mare reforçam a energia de morar no litoral, conheça a tendência

Foto: Pinterest

A decoração ajuda a trazer mais personalidade ao ambiente e, em alguns casos, reforça a estética da região. Em apartamentos na praia, pode fazer com que o morador se sinta ainda mais próximo do mar, utilizando cores e elementos que tenham a ver com essa energia.

Uma das tendências previstas para 2025 pelo Pinterest Predicts aponta estéticas de pescador e marinheiro para moda, beleza e, também, decoração, podendo ser aplicadas nos imóveis na praia.

Dados do Censo 2022, divulgados em 2024 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que mais da metade da população do Brasil (54,8%) vive na região litorânea. A análise considera uma faixa de território que inclui domicílios localizados a uma distância máxima de 150 quilômetros da costa.

Para quem ainda não tem, mas sonha com uma casa na praia, o planejamento é o primeiro passo para a realização. Um leilão de imóveis online em Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Maceió ou outra cidade litorânea pode ser uma alternativa para busca por imóveis com preços mais baratos. De acordo com informações do JusBrasil, a modalidade oferece propriedades com valores até 60% mais baratos do que o mercado tradicional.

Como aplicar as tendências na decoração do imóvel

A tendência chamada estilo al mare, apontada pelo Pinterest Predicts, abrange uma estética entre o pescador e o marinheiro, trazendo cores, materiais e texturas que esbanjam simplicidade e estilo. As colorações mais azuladas, presentes nessa tendência, podem ser incorporadas aos apartamentos na praia.

Em entrevista à imprensa, o arquiteto Matheus Cena explica que explorar essa paleta de cores dá ao imóvel uma vibe praiana, trazendo calmaria ao ambiente. Na decoração, os tons de azul podem aparecer em revestimentos, paredes, móveis, objetos e outros itens do cômodo.

Matheus afirma que pode ser interessante mesclar o azul com tons de branco para clarear o ambiente. A fusão dessas duas cores reforça o estilo marinheiro. Investir em listras que mesclem esses tons também pode ajudar a atrair essa estética.

Já para aqueles que preferem um estilo mais discreto, a dica é adicionar azul em detalhes, como quadros ou tapete. Outro aspecto apontado pelo Pinterest nessa tendência é o uso de materiais e texturas. Matheus exemplifica: madeira, vime, sisal e bambu combinam com o estilo praiano e trazem mais aconchego à decoração.

Esses materiais podem ser usados em móveis, objetos e revestimentos. Para reforçar ainda mais a estética, é possível investir em itens com referências náuticas: barcos, remos, âncoras, conchas e redes podem aparecer em paredes, estampas, quadros e acessórios.

Quem está à procura de um imóvel na praia pode aproveitar o momento da busca para conhecer os comércios da região litorânea que costumam vender itens artesanais com essa estética. Ao buscar por imóveis em leilão em Sergipe, por exemplo, é possível conhecer artesãos que trabalham com objetos decorativos.

Outras tendências

O Pinterest também aponta outras tendências para a decoração. De acordo com a plataforma, este ano será marcado também por casas que colecionam memórias e têm alto astral.

Isso significa que a decoração que contempla uma mistura ousada de estilos, estampas, cores e texturas estará em alta. Dessa forma, misturar referências do vintage ao moderno e do boho ao chique também fará sucesso.

Para quem gosta de decoração, a dica é conhecer todas essas tendências e escolher a que mais se encaixa com as preferências e a personalidade que se deseja transmitir por meio do ambiente.

