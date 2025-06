O 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), responsável pelo policiamento dos municípios de Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia e Monte Mor, conta agora com uma novo comando: a Tenente Coronel PM Soraya. A nova liderança acaba de assumir oficialmente o posto da unidade com o objetivo de reforçar as ações estratégicas contra a criminalidade e estreitar o relacionamento entre a PM e a comunidade.

“É uma honra assumir essa missão à frente do 48º BPM/I. Vamos trabalhar com responsabilidade, proximidade com a população e inteligência operacional para garantir mais tranquilidade aos moradores da nossa região”, destacou a Tenente Coronel Soraya.

Reconhecida pela atuação ética e capacidade de liderar equipes com empatia e rigor, a oficial conta com longa experiência na Polícia Militar e já recebeu elogios por sua condução em unidades anteriores. A expectativa é de continuidade e aprimoramento das operações ostensivas, preventivas e sociais da corporação.

Nomeação

A nomeação marca uma nova fase para o 48º BPM/I, que integra a estrutura da Polícia Militar rumo aos 200 anos de existência, em um contexto que valoriza não apenas o enfrentamento à criminalidade, mas também o respeito ao cidadão e o diálogo com os territórios.

A chegada da nova comandante foi bem recebida por autoridades locais, conselhos de segurança e representantes da sociedade civil organizada, que veem no comando feminino um passo importante para a modernização e representatividade nas instituições de segurança.

