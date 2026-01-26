O Centro de Treinamento de Tênis de Mesa de Americana está com aulas gratuitas abertas para pessoas de todas as idades durante o período das férias escolares. Até a próxima semana, crianças, adolescentes, adultos e idosos podem participar livremente das atividades, oferecidas pela Secretaria de Esportes de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. A partir de fevereiro, as turmas serão distribuídas em um cronograma a ser definido pelos professores da modalidade.

As inscrições podem ser feitas diretamente no local com o professor responsável, mediante apresentação de um documento com foto e preenchimento da ficha cadastral. A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva e oferecer uma opção de lazer e aprendizado durante o recesso escolar.

“Nosso objetivo é acolher quem está começando e também dar continuidade ao aprendizado de quem já pratica o esporte. O tênis de mesa é um esporte democrático, que pode ser jogado por pessoas de todas as idades. Durante as férias, conseguimos receber novos praticantes e despertar o interesse de quem nunca teve contato com a modalidade”, destacou o professor Odail Oliveira.

Oportunidade

“As aulas nas férias são uma ótima oportunidade para integrar novos alunos e identificar talentos, além de manter em atividade os atletas que já treinam. Queremos que as pessoas se sintam motivadas a continuar praticando o esporte mesmo após as férias, criando uma rotina saudável para suas vidas”, ressaltou o professor Maurel Luchiari.

A partir do próximo mês, as aulas no Centro de Treinamento seguirão um cronograma que está sendo definido pela equipe de professores, visando uma melhor maneira de organizar as turmas conforme o nível técnico, atendendo tanto os novos praticantes quanto os alunos que já participam das aulas regulares.

“Oferecer aulas gratuitas durante as férias é uma forma de garantir acesso ao esporte, promover saúde e ocupar os espaços públicos de maneira positiva, atendendo pessoas de todas as idades”, concluiu o secretário de Esportes de Americana, Márcio Leal.