Tenista novaodessense Manuela Ganciar conhece projeto social de tênis em Campos do Jordão

No último final de semana, dias 21 e 22/09/2024, a jovem tenista Manuela Gonçalez Ganciar, de Nova Odessa, esteve em Campos do Jordão/SP a convite dos empresários Aref Farkouh e Romeu Trussardi, para conhecer o Projeto Escola de Tênis Social Trousseau, que atende a 114 alunos, entre crianças e jovens.

Segundo ela, “foram momentos incríveis”, com alunos e atletas que fazem parte desse importante projeto que ajuda crianças através dos ensinamentos que o tênis proporciona aos praticantes. Manuela participou dos treinamentos, que aconteceram no Hotel Toriba e nas instalações da Escola de Tênis Social Trousseau, conversou com as crianças sobre sua transição para o tênis profissional e tirou dúvidas dos pequenos tenistas.

Atualmente, Manu – como ela é mais conhecida – está treinando na Winner Academia de Tênis, em Santa Bárbara d’Oeste, e participando de torneios de tênis profissionais, já na categoria adulto feminino. Seus próximos compromissos são os torneios W15 Ribeirão Preto, de 25/11 a 01/12/2024, W15 Joinville/SC, de 02/12 a 08/12/2024, e W15 Mogi das Cruzes/SP, de 09/12 a 15/12/2024.

Aos 19 anos, Manuela Ganciar retornou em abril aos treinamentos e competições após uma lesão no joelho direito. A contusão no joelho direito havia acontecido durante uma competição na Bolívia, em torneio da ITF (International Tennis Federation) em abril de 2023 – e mesmo assim a tenista jogou até novembro do ano passado.

Manu vinha disputando competições nacionais e internacionais, organizadas tanto pela FPT (Federação Paulista de Tênis) e pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), quanto pela ITF. Em 2023, a jovem promessa do tênis chegou a ocupar a 1ª posição no ranking da FPT da sua categoria à época (18 anos), a 31ª posição no ranking nacional pela CBT e a 3.414ª no ranking da International Tennis Federation.

Com sua determinação pessoal e da família, a tenista novaodessense tem demonstrado grande força e resiliência em sua trajetória. Manu busca agora novos patrocinadores para seu projeto de alçar voos mais altos no esporte que escolheu e pelo qual é apaixonada.

