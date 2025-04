Tentou matar um cara no Esmeralda, fugiu pra adeguinha em Americana e....

Um rapaz que tentou matar outro no jardim Esmeralda em Santa Bárbara d’Oeste acabou sendo detido em uma adeguinha em Americana.

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira e movimentou equipes da Gama (Guarda Municipal de Americana).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O caso foi resolvido depois que os GMs obtiveram a informação do carro que o rapaz estava. Com ele foram encontradas armas usadas na tentativa de assassinato.

Quando os GMs chegaram próximo à adega ele deu pistas de ter cometido o crime e correu pra dentro.

Resenha do rapaz que tentou matar outro

Está equipe em operação azul marinho na região da vila amorim e vila Dainese, tomou conhecimento de uma tentativa de homicídio na rua Catanduva no bairro Jd Esmeralda na cidade de Santa Barbara D’ Oeste, onde o autor identificado como V W M estaria em fuga para a cidade de Americana em uma Saveiro na cor branca, modelo G4.



A equipe então passou a efetuar um patrulhamento intensificado com vistas ao indivíduo e veículo na divisa da cidade, quando novamente atualizou as informações por meio de denúncia anônima, dando conta que o autor dos disparos estaria escondido em uma residência nos fundos de uma adega próximo a um supermercado na da av. da amizade, aguardando carona de outro veículo para continuar a fuga, sendo que o veículo Saveiro iria permanecer escondido nos fundos da adega.

Ao aproximar do número 2135, número este da adega, a equipe percebeu um veículo ligado e um indivíduo saindo na garagem, sendo que tal indivíduo ao ver a equipe correu de volta para o interior do imóvel, sendo acompanhado de pronto pelos subinspetores Aguilera e Siderlei, momento em que o condutor do veículo aproveitou para evadir-se não sendo possível colher qualquer tipo de informação do mesmo.

O Indivíduo foi detido na cozinha do imóvel saindo do banheiro e identificado como V. , e na sala do imóvel detido um segundo individuo identificado como G, em busca pessoal nada de ilícito localizado. Dado voz de prisão em flagrante a V. por tentativa de homicídio. Indagado, Vinícius acabou por confessar a tentativa de homicídio, informando ter dado 4 disparos na vítima, e que ao visualizar a equipe quando na garagem correu para o banheiro pra desfazer-se de uma arma que trazia consigo tendo a dispensado pela janela do referido banheiro.

O autor alegou que a vítima R J S G teria em data anterior, assediado sua esposa, Ja o segundo indivíduo, informou desconhecer o fato, e que somente autorizou Vinícius a guardar o veículo nesta data. Em averiguação em uma motocicleta na garagem da residência, a equipe constatou que o emplacamento ostentado não condizia com o chassi, porém na pesquisa da placa consta outro veículo do mesmo modelo, dados voz de prisão também a G. por adulteração de sinal de veículo automotor, crime este previsto no artigo 311 do CP.

Como a garagem estende-se para o fundo da residência, V. parou a Saveiro atrás do banheiro, averiguado na janela achado o revólver cal. 32 com dois projéteis intactos com marca no culote de percutor e averiguado o veículo mais nada de ilícito localizado. Já no interior do imóvel em averiguação, localizado sobre o criado mudo 03 munições no cal. 9 mm e no guarda-roupas no mesmo quarto localizado uma pistola desmuniciada no cal. .765. indagados V. assumiu a propriedade das duas armas e G. das munições.

Em contato no plantão policial de Santa Barbara D’ Oeste a autoridade policial delegado de polícia civil Dr Eduardo S. F. Cunha que informou não ser necessário preservar o local para perícia, requisitando a equipe no plantão de polícia daquela comarca para a apresentação dos fatos ao escrivão de polícia Marcelo Piveta.

No plantão policial a autoridade policial deliberou pelo registro do BOPC, ratificando a voz de prisão em flagrante delito em desfavor da dupla os recolhendo ao ergástulo público onde aguardaram por audiência de custódia. Recolhendo o veículo e a motocicleta ao pátio municipal. Armas, munições e celular apreendidos e encaminhados a polícia científica para perícia em data oportuna.

Mais notícias da cidade e região