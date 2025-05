Terceiro mini shopping de Americana inaugurado

Americana ganhou seu terceiro mini shopping esta semana.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, participou nesta quinta-feira (29) da inauguração do open mall Pátio 330, novo empreendimento comercial do município, localizado na região do Portal. Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, também estiveram presentes.

Outros mini shoppings da cidade

Além do Pátio 330, Americana ainda tem o Smart Mall na avenida Brasil e o Wellcome Center. O Pátio é o primeiro mini sem ter nome em inglês na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Fala o prefeito Chico.

“Fico bastante satisfeito com mais essa inauguração, que contribuirá para o desenvolvimento da cidade, com geração de trabalho e renda e incremento na arrecadação municipal. Com isso, nossa administração pode investir ainda mais no bem-estar da população”, afirmou o prefeito Chico, que também parabenizou os empresários Márcio Malamud e Gilmar Gimenes pelo investimento.

Desde o início das obras, cerca de 200 trabalhadores atuaram diretamente na construção do espaço, entre pedreiros, eletricistas, encanadores, operadores de máquinas, pintores, engenheiros e arquitetos. Com a inauguração, o Pátio 330 passa a gerar aproximadamente 180 empregos diretos.

“O Pátio 330 é um importante empreendimento para nossa cidade, com variados serviços que são oferecidos à população em geral. Certamente, será um grande sucesso”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O espaço reúne serviços, conveniência, lazer e alimentação em um único local. São 60 operações, incluindo lotérica, salões de beleza, lavanderia, Correios, laboratório de exames, barbearia, academia, mercado gastronômico, choperia e restaurante japonês.

“Novos empreendimentos são fundamentais para o desenvolvimento econômico, pois impulsionam a geração de empregos, estimulam a inovação e fortalecem a competitividade. Desde o início, a gestão do prefeito Chico Sardelli apoiou o projeto e colocou a administração à disposição para que o negócio se concretizasse”, destacou o secretário Rafael de Barros.

O Pátio 330 possui 10 mil metros quadrados de área total, com 200 vagas de estacionamento, e está localizado na Avenida Affonso Pansan, nº 175, ao lado do portal de entrada da cidade.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado