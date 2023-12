Thiago Brochi acompanha obra contra alagamentos na Rua Dom Pedro II

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Brochi (sem partido), acompanhou nesta quarta-feira (6) os trabalhos realizados pela secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos em obra contra enchentes na Rua Dom Pedro II, na região central. Estão sendo implantadas bocas de lobo e tubulações maiores no local.

O parlamentar havia se reunido em março com moradores do Edifício Mar Del Plata, localizado próximo à esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, que relataram sofrer com alagamentos na rua e na garagem subterrânea. Após ouvir as solicitações, Brochi encaminhou indicação ao Poder Executivo sugerindo a obra.

O vereador acompanhou a execução dos serviços com a síndica do prédio, que possui doze unidades habitacionais. Segundo relatos, a situação ocorria há pelo menos trinta anos. “É uma sensação de alívio dos moradores”, destacou Brochi. “Importante porque, apesar de ter chovido fora do normal em outubro e novembro, é nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro que as precipitações ocorrem mais. O problema foi resolvido”, completou.

