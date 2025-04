Nesta segunda-feira (28), o vereador Thiago Brochi (PL) reproduziu um vídeo antigo do policial militar Thiago Bogaz, que se intitula ‘Thiago Brasil’, e no qual fez discurso em tom ameaçador a jornalistas locais. Na postagem, Brochi dispara: “Esse “policial” não representa a instituição da gloriosa Policia Militar do Estado de São Paulo. NOJO desse cara”. O parlamentar ainda marcou o Instagram do 19º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), ao qual Bogaz é vinculado.

Com uma faca e revólver na cintura, Bogaz fala o seguinte: “Americana, isso aqui não é uma ameaça. Isso aqui não é um aviso, é só uma dica”. Visivelmente alterado nas imagens, o policial crava: “Jornalista que só ‘fala fala’ pelas redes sociais. Mas só virtualmente, não tem coragem de falar cara a cara. De homem pra homem. É um covarde. Eu já chamei você, jornalista, pra conversar pessoalmente várias vezes. Aqui não é valentão, e sim homem que conversa cara a cara. Não só virtualmente, igual uma criança”. E finaliza o vídeo: “Eu tô te esperando”.

A postagem de Brochi vem após recente postagem de Brasil, que reproduziu uma foto de quando o vereador concedeu os títulos de Cidadania Americanense ao deputado estadual Alex Madureira e ao deputado federal, atual secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. No entanto, na imagem o rosto de Brochi é sobreposto por uma estrela 13 do PT. No texto, Bogaz critica: “Como sempre esse vereador de Americana aí do lado tentando se aparecer e sair nas fotos desesperadamente. O cara é mais falso que uma nota de 40 reais”.

A reportagem apurou que a briga dos dois Thiagos, seja pública ou privada, é antiga. Brasil foi candidato a vereador pelo Republicanos de Ricardo Molina e criticou duramente a gestão do prefeito Chico Sardelli (PL) em todo o período eleitoral. Com frequência publica críticas a vários políticos de Americana. Ambos defendiam a segurança pública como pauta prioritária, mas tiveram resultados muito distintos nas urnas: Brochi teve 3.006 votos (2º no geral) e Brasil apenas 161 votos (136ª posição).

Quase saíram no tapa em 2024

Relatos ouvido pelo Novo Momento dão conta de que, no ano passado, os então concorrentes a uma cadeira no Poder Legislativo quase saíram no tapa. Em um dia da campanha eleitoral, Brochi pedia votos em semáforo de rua ao lado da Avenida Cillos e do colégio Dom Bosco, quando Bogaz apareceu. Em determinado momento o policial se aproximou para tirar satisfação a respeito de notícias de que o parlamentar do PL tinha a campanha com maior recursos no partido.

Foi pra cima do Thiago Brochi

Ao se aproximar do vereador, o PM precisou ser contido através de uma barreira física dos apoiadores de Brochi, que também tiveram de contê-lo. Os dois então trocaram ofensas e testemunhas contam que houve forte apreensão, sobre a possibilidade de Bogaz estar armado. Brochi tinha um policial militar e um guarda municipal em sua equipe de campanha, algo que se tornou costumeiro após começar a fiscalizar e resultar em multas contra postos de combustíveis em Americana.

Ambos trocaram farpas via redes sociais desde então. Assessores de Brochi depois questionaram em comentários públicos a esposa de Bogaz, Thalia Brasil, citando grandes volumes de recursos partidários utilizados pela candidata a deputada nas eleições de 2022. O episódio ocorrido em via pública serviu para esquentar ainda mais os ânimos. Thiago Brochi não chegou a registrar Boletim de Ocorrência, mas teria entrado em contato com o comando do 19º BPMI para relatar a situação.

A reportagem apurou ainda que o PM se encontrava em afastamento por determinado período. Inclusive supostamente teve a arma de fogo retirada pelo comando da PM. O NM tenta o contato com Bogaz e concede o espaço caso ele queira se manifestar sobre qualquer uma das informações veiculadas.

