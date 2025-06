O vereador Thiago Brochi (PL) recebeu um ofício do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) confirmando a apresentação de uma emenda parlamentar destinando verbas federais, no valor de R$ 200 mil, para a aquisição de uma viatura e equipamentos para o Corpo de Bombeiros de Americana.

Brochi havia solicitado a emenda ao deputado com o objetivo de reforçar a estrutura e a resposta operacional do Corpo de Bombeiros. De acordo com o vereador, os recursos irão contribuir para mais segurança, agilidade e eficiência em ocorrências como salvamento em altura, salvamento terrestre, combate a incêndios, atividades aquáticas e ocorrências de mergulho.

“A segurança da nossa população sempre será prioridade. Essa conquista é fruto de diálogo, articulação política e do reconhecimento do valor do Corpo de Bombeiros”, afirmou Brochi. Nas redes sociais do parlamentar, foi publicado vídeo do comandante, tenente Brustolin, explicando o uso dos recursos para a corporação em Americana.