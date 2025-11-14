O vereador Thiago Brochi (PL) destinou, por meio de emenda impositiva, o valor de R$ 113.368,42 para reforçar a estrutura de saúde pública de Americana. O recurso será utilizado para atender A demandas de cirurgias em geral, consultas, exames e retornos médicos, contribuindo diretamente para a redução das filas e para o atendimento de pacientes que aguardam há muito tempo por procedimentos importantes.

Segundo o parlamentar, a saúde permanece como uma das principais prioridades do mandato. “A destinação desse recurso é essencial para aliviar a espera de muitos moradores e garantir um atendimento mais rápido e digno. Continuarei trabalhando para que a população tenha acesso a uma saúde pública eficiente e com mais qualidade”, destacou Thiago Brochi.

O valor já está direcionado às necessidades apontadas pela Secretaria de Saúde e deve beneficiar centenas de pacientes da rede municipal. Com essa iniciativa, o vereador reafirma seu compromisso em buscar soluções efetivas e atuar ativamente na melhoria dos serviços oferecidos à população.