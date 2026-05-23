Vereador de Americana esteve com síndico de condomínio no Jardim Recanto e ouviu demandas sobre mobilidade urbana no local

O vereador Thiago Brochi (PL) se reuniu na última terça-feira (19) com o síndico Marcelo Marchesin para discutir demandas relacionadas à segurança viária e mobilidade urbana na região do Jardim Recanto.

Durante a reunião, o parlamentar foi informado de que mais de 2.500 pessoas que vivem no condomínio e nas proximidades enfrentam dificuldades e riscos diários na travessia da rodovia Astrônomo Jean Nicolini, especialmente para acessar o transporte público. Atualmente, o local não possui estrutura adequada que facilite a travessia segura dos pedestres.

Brochi informou que irá encaminhar um ofício ao governo do estado, responsável pelo trecho, solicitando estudos para implantação de uma passarela no local. Também foi solicitado estudo para instalação de guarda-corpo, gradil ou outro tipo de proteção na calçada localizada embaixo do viaduto da rodovia Luiz de Queiroz.

De acordo com o parlamentar a medida busca garantir mais segurança aos pedestres, especialmente crianças que utilizam diariamente o local para ir à escola. “Vou levar essa demanda aos representantes estaduais para que possamos buscar uma solução e garantir mais segurança para os moradores que enfrentam esse problema diariamente”, destacou Brochi.