Vereador teve aprovado projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para atendimento mais humanizado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista

O projeto de lei de autoria do vereador Thiago Brochi (PL), que cria diretrizes para garantir a vacinação domiciliar de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi aprovado em primeira discussão na Câmara Municipal de Americana na sessão desta terça-feira (7). O texto segue agora para segunda votação, marcada para a próxima terça-feira, dia 14.

A proposta tem como objetivo ampliar o acesso à saúde e oferecer um atendimento mais humanizado, especialmente para pessoas com TEA que enfrentam dificuldades de deslocamento ou hipersensibilidade sensorial, que muitas vezes impedem o comparecimento às unidades de saúde .

O projeto prevê que a vacinação possa ser realizada em domicílio por equipes da rede pública de saúde, utilizando a estrutura já existente, sem gerar novos custos ao município.

A iniciativa busca promover mais inclusão, respeito e cuidado com as pessoas que mais precisam, fortalecendo a política pública de saúde no município.