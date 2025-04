O assessor governamental Thiago Guimarães tem desempenhado um papel crucial na implementação de políticas públicas eficazes na área da saúde de São Bernardo do Campo, ao lado do secretário Jean Gorinchteyn.

Dois grandes projetos se destacam. A ampliação da faixa etária da mamografia, passando de 50 a 69 anos para 40 a 74 anos.

Esta mudança permite que mais mulheres tenham acesso a este exame essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A prefeitura de São Bernardo do Campo foi a primeira cidade do Brasil a implementar esta ampliação, beneficiando cerca de 83 mil mulheres

Outro grande destaque desse trabalho, nos primeiros 100 dias de gestão, é o programa “Caravana da Saúde” com o objetivo de zerar a fila de espera por exames médicos, consultas e cirurgias. A meta é concluir essa tarefa até o dia 1º de julho de 2025. O programa utiliza mutirões e a reorganização dos fluxos de atendimento nas unidades de saúde para acelerar o processo.

Até o momento a Caravana da Saúde já efetuou mais de 97 mil atendimentos. Este número inclui consultas, exames e cirurgias, representando um esforço para reduzir as filas de espera na rede municipal, que costumam levar até 4 anos.

Fala Thiago Guimarães

“O objetivo desse trabalho em São Bernardo é promover ações e políticas públicas que visam melhorar a acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde.”, destaca.

