Thiago vendedor de pamonha desaparecido em SB

Leia abaixo relato da esposa dele

Meu esposo é vendedor de pamonha na sexta-feira ele estava vendendo pamonha na cidade de Cabreúva a onde foi a sua última localização o último contato que tivemos com ele foi na sexta por volta das 15:00 desde então ele.se encontra DESAPARECIDO.



Já foi feito boletim de ocorrência eu e o irmão dele ontem passamos o dia todo procurando em hospitais,Pronto socorro das cidades de Itu,Salto,Cabreúva e Indaiatuba que era os locais onde ele vendia pamonha.

Peço a ajuda de todos que compartilhe e nós ajude a achar o Everton.

Ele está com o nosso carro Corsa Wind ano 97

PLACA CIG6408

Acredito q ele estava com uma camiseta branca jaqueta marrom ele usa uma corre te prata no pescoço, ele tem vitiligo as mãos dele são mais branca que os braços.

Desde já agradeço a todos.

Se puder me dar uma ajuda e compartilhar agradeço de coração

19994765768 watts

.

Thiago Froes Rodrigues

