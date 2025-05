Com 1.646 unidades emplacadas durante o mês de abril, o SUV de 7 lugares, CAOA Chery Tiggo 8, foi o grande destaque entre os modelos com terceira fileira para passageiros, desbancando tradicionais modelos como Commander e Hilux SW4.

A marca CAOA Chery apresentou uma maior equidade entre seus SUV’s, com a família Tiggo 7 alcançando 1.935 vendas, enquanto a linhagem Tiggo 5x somou 953 vendas. No total da marca, foram 4.643 vendas durante o mês. No acumulado do primeiro quadrimestre, a CAOA Chery somou 17.362 unidades comercializadas, tendo como seu carro chefe o Tiggo 7, com 8.383 veículos emplacados.

Tiggo 8 e outras

Considerando apenas as vendas no Varejo, aquelas que o consumidor final tem decisão na compra, o ranking de veículos emplacados durante o mês de abril de 2025, informados pela Fenabrave, incluiu as três famílias de SUV’s da CAOA Chery entre os 30 modelos mais emplacados em todo território nacional, com o Tiggo 7 alcançando a 18ª posição, o Tiggo 8 ficando na 21ª posição e o Tiggo 5x ficando na 29ª colocação. Os números acumulados do Varejo no ano deixam o Tiggo 7 entre os top 10 SUV’s do mercado, ocupando a 9ª posição no ranking.

GWM aposta na Tank 300

8 de maio de 2025 – A GWM Brasil reafirma seu compromisso com o consumidor brasileiro, oferecendo um dos melhores custo-benefício no mercado automotivo quando o assunto é o valor da manutenção. Destaque para o recém-lançado SUV Tank 300, que já chega com preços de revisão até 56% abaixo de alguns modelos concorrentes, consolidando-se como a melhor opção neste quesito entre os modelos da mesma categoria.

Com valor que começa em R$ 1.392,04 para o primeiro ano ou 12 mil km, o Tank 300 supera as expectativas dos consumidores que buscam um SUV de alta performance sem abrir mão de economia a longo prazo. Os valores das revisões do modelo são:

1ª revisão (1º ano ou 12.000 km): R$ 1.392,04

2ª revisão (2º ano ou 24.000 km): R$ 1.500,04

3ª revisão (3º ano ou 36.000 km): R$ 1.686,47

4ª revisão (4º ano ou 48.000 km): R$ 2.335,11

Total de revisões do GWM Tank 300: R$ 6.913,66

Ao longo de 50.000 km, o custo de manutenção do Tank 300 é, em média, 26% mais barato do que o do Toyota SW4 (R$ 9.373,50) e significativamente mais acessível que outros modelos da concorrência, como Chevrolet Trailblazer (R$ 7.548,00), Mitsubishi Pajero Sport (R$ 10.154,83) e Land Rover Discovery (R$ 15.795,00).

Essa diferença substancial de preços proporciona aos proprietários do Tank 300 um alívio financeiro considerável, sem comprometer a qualidade e a confiabilidade do veículo.

As revisões do Tank 300, assim como de todos os modelos da GWM, têm preço único e são tabeladas e válidas para todas as oficinas que atendem as 101 concessionárias da GWM, independentemente da cidade ou do estado. Todos os valores estão disponíveis no site da marca (https://www.gwmmotors.com.br/pt/servicos/revisoes), reafirmando o compromisso de transparência da autotech.

“A GWM tem como prioridade entregar valores excepcionais para seus clientes, tanto no momento da compra quanto ao longo da jornada de posse do veículo. Sabemos que os custos de manutenção são um fator crucial na decisão de compra, e o Tank 300 oferece não apenas desempenho superior, mas também a certeza de um custo de manutenção acessível, tornando-se uma excelente opção ao consumidor brasileiro”, completa Daniel Conte, Diretor de Pós-Venda da GWM Brasil.

