Tiktoker mais famoso do mundo vem a jogo das Estrelas em Americana

O tiktoker mais seguido do mundo, Khaby Lame, com mais de 162 milhões de seguidores, está novamente no Brasil, e sua visita está diretamente ligada à sua amizade de longa data com o jogador brasileiro Emerson Royal. Ele vem para o jogo das estrelas do vereador Paulo Eduardo em Americana.

O jogo em Americana acontece nesta quarta-feira a noite no campo de Society do Zanaga em Americana.

A conexão entre os dois ficou evidente em momentos marcantes, como a presença de Khaby no casamento de Emerson Royal com Estela Braga, em 31 de maio de 2024, em Montes Claros, Minas Gerais, conforme noticiado pela CNN Brasil.

Khaby, de origem senegalesa e com cidadania italiana, viajou ao Brasil ao lado de Royal para a cerimônia, onde também estiveram presentes figuras como o jogador Richarlison e a cantora Naiara Azevedo.

Durante a visita, o influenciador compartilhou nas redes sociais um passeio pelas ruas de Montes Claros, destacando sua integração com a cultura local e sua proximidade com o amigo. Essa não foi a primeira vez que a amizade entre os dois ganhou destaque: em setembro de 2025, Khaby e Emerson foram vistos juntos em Paulínia, São Paulo, brincando com uma bola de basquete em um vídeo que viralizou, com a legenda “Itália 1 x Brasil 0”.

A relação entre Khaby Lame e Emerson Royal, lateral do Milan e ex-jogador do Atlético-MG, vai além de encontros casuais. A amizade, consolidada há pelo menos um ano, é um dos principais motivos das frequentes visitas de Khaby ao Brasil.

Tiktoker detido nos Estados Unidos

Recentemente, Khaby enfrentou um contratempo nos Estados Unidos, onde foi detido em 6 de junho de 2025, no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, por questões relacionadas ao seu visto. Liberado no mesmo dia com uma autorização de saída voluntária, o influenciador parece ter escolhido o Brasil como destino para relaxar e fortalecer laços. Sua passagem por Paulínia incluiu uma foto ao lado de Emerson Royal e amigos, posando em frente a um carro temático do Pantera Negra, além de participações em podcasts e interações com fãs brasileiros.

