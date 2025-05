A modelo e influenciadora Valeria Marquez de apenas 23 anos foi morta a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. O assassinato aconteceu na última terça-feira (13), enquanto ela estava no seu salão de beleza no shopping Santa María, no bairro Valle Real, em Zapopan, no México.

De acordo com o jornal El Imparcial, os seguidores de Valeria Márquez viram o momento do tiro. Um homem de moto parou na frente do local e atirou no peito e na cabeça da influenciadora. Em seguida, ele fugiu e não foi identificado.

Valeria Marquez no vídeo

No vídeo que estava sendo feito ao vivo, é possível ver Valeria com a mão na barriga antes de cair no chão.

Logo após o assassinato, outra pessoa interrompe a gravação.

Uma seguidora, testemunha do ocorrido, se pronunciou: “Primeiro ele mirou no peito, depois na cabeça… Ele caiu no chão. Espero que seja brincadeira”, disse ela. Agora, Ministério Público de Jalisco iniciou uma investigação para descobrir quem é o assassino.

