Tim Estopa reúne 200 no lançamento da pré campanha

Tim Estopa lançou na noite desta sexta-feira sua pré-candidatura a vereador pelo Republicanos.

O partido informou que foram cerca de 200 pessoas no evento. Cercado de amigos e familiares, ele deu o pontapé inicial na caminhada. Ele afirmou estar focado em representar Americana e a região onde mora.

Agradeço a cada um que veio me prestigiar nesta noite. Agradeço também o apoio do Assessor do nosso Governador Tarcísio de Freitas, Ricardo Molina, pela presença.

Vamos juntos construir uma Americana mais humana. Saúde, educação e o enfrentamento com o fornecimento de água são nossos focos principais.