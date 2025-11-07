Sumaré marcará presença em mais uma importante competição nacional: o Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados (Série A), que será realizado entre os dias 6 e 9 de novembro, no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA). O torneio reunirá as principais equipes do país, entre elas o Sumaré Futebol de Amputados, que representará o município e o Estado de São Paulo e está no grupo ao lado dos clubes São Bento (Sorocaba), Assama (Maringá) e Goiás.

A equipe sumareense vem se destacando pelo comprometimento e pela superação. A participação no campeonato é mais uma conquista para o esporte inclusivo do município, que tem recebido apoio contínuo da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e parceria da Secretaria de Inclusão Social.

O secretário de Esportes e Lazer, Pedro Rocha, ressaltou a importância da representatividade de Sumaré em uma competição nacional. “Ver nossos atletas competindo no Campeonato Brasileiro é motivo de muito orgulho. Essa equipe inspira toda a cidade com sua garra e exemplo de superação. A gestão municipal tem trabalhado para apoiar e fortalecer cada vez mais o esporte inclusivo em Sumaré”.

Inclusão

A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, reforçou o papel transformador da prática esportiva. “O esporte é inclusão, é oportunidade e é vida. Cada atleta do time de amputados representa uma história de coragem e persistência. A Prefeitura de Sumaré tem um compromisso permanente com a inclusão e com a valorização das pessoas, e esse projeto é uma prova de que quando o poder público e a comunidade caminham juntos, o resultado é a superação”.

O prefeito Henrique do Paraíso, entusiasta do futebol amador da cidade, também destacou o significado dessa participação para o município. “Sumaré é uma cidade de talentos e de histórias de superação. O time de amputados é um exemplo do espírito guerreiro do nosso povo, de quem acredita, se dedica e representa nossa cidade com paixão. Desejamos boa sorte aos atletas e reforçamos o compromisso da Prefeitura em continuar incentivando o esporte como instrumento de inclusão e cidadania”, disse.

O Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados é organizado pela CBFA (Confederação Brasileira de Futebol para Amputados) e tem como objetivo promover a integração, o espírito esportivo e a valorização dos atletas com deficiência física.