Tite nega convite do Corinthians e vai cuidar da saúde

O renomado técnico de futebol Tite, conhecido por sua passagem vitoriosa pela Seleção Brasileira, anunciou recentemente uma pausa em sua carreira.

A decisão, que pegou muitos de surpresa, foi comunicada por uma nota oficial, onde o treinador destacou a necessidade de cuidar de sua saúde mental e física.

Este anúncio interrompeu as negociações avançadas que ele mantinha com o Corinthians, clube que buscava um novo comandante após a saída de Ramón Díaz.

Tite enfrentou uma crise de ansiedade na noite anterior ao anúncio, o que o levou a reconsiderar seu retorno imediato ao futebol. A decisão foi tomada após uma reflexão profunda e diálogo com sua família, destacando a importância de priorizar o bem-estar pessoal em momentos de vulnerabilidade.

Qual foi a reação do Corinthians a Tite?

O Corinthians, que estava em negociações avançadas com o treinador, expressou compreensão e respeito pela decisão do treinador. O clube, que esperava contar com o ex seleção brasileira para assumir o comando técnico já na semana seguinte, agora busca alternativas no mercado para preencher a vaga deixada por Ramón Díaz. Enquanto isso, Orlando Ribeiro continua como técnico interino, liderando a equipe em suas próximas partidas.

