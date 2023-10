Tite- Não é de hoje que o Flamengo está tentando um direcionamento

que salve o time das recorrentes derrotas e “bolas na trave” do time em grandes campeonatos, onde colecionou títulos em temporadas anteriores.

A contratação do técnico Tite para comandar o Rubro Negro parece ser mais uma tentativa de pôr a equipe nos trilhos rumo a algumas vitórias. A entrada de Tite já vinha sendo especulada há algum tempo, mas recentemente as negociações tornaram-se mais próximas e acabaram sendo finalizadas.

Essa será a primeira atuação de Tite como treinador desde a sua saída do comando da Seleção brasileira após o fim da Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar.

No entanto, a contratação gera controvérsias entre especialistas e torcedores. Segundo o empresário do futebol e dono da Strategic Sports, Emerson Zulu, a entrada de Tite no Flamengo pode não ser a solução para a desorganização do time.

“O grande erro do Flamengo em apostar nessa estratégia é tentar resolver um problema de desorganização e falta de estruturação, que é generalizado, de uma forma muito focada em um único pilar, o técnico, deixando de lado outros fatores, como a escalação dos jogadores, a organização das altas diretorias do clube e técnicas utilizadas, entre outras“.

“Um time, ainda mais do porte do Flamengo, precisa de uma reestruturação completa desde os altos escalões de direção até os jogadores. É um erro atribuir o sucesso de anos anteriores a um único nome quando na verdade ele veio de uma boa administração e uma boa organização“, ressalta Emerson Zulu.