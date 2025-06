Tivoli tem nova edição do Adote um Pet

O Tivoli Shopping promove nesta quarta-feira, dia 11, mais uma edição do Projeto Adote um Pet, iniciativa social que busca oferecer um novo lar, cheio de amor e cuidado, a animais resgatados. A ação acontece das 19h às 21h, em frente à Cobasi, e contará com quatro cães e três gatinhos disponíveis para adoção.

Realizado em parceria com a ONG SOS Animais e o Centro de Controle de Zoonoses de Santa Bárbara d’Oeste, a iniciativa já contribuiu para centenas de adoções responsáveis e reforça o compromisso do Tivoli com causas sociais e o bem-estar animal.

“Sabemos o quanto um animal pode transformar um lar e por isso incentivamos que mais pessoas escolham a adoção responsável através dessa linda iniciativa, que é uma das mais queridas do nosso calendário social”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

A adoção é uma forma de proporcionar mais dignidade, carinho e segurança para esses pets. Para adotar um pet, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar um documento com foto e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista.

Quem adotar um pet no dia da ação no Tivoli ganha um brinde especial da Cobasi – que apoia a iniciativa – e descontos exclusivos para a compra do enxoval do novo amigo.

Serviço:

Adote um Pet

📅 Data: 11 de junho de 2025

⏰ Horário: das 19h às 21h

📍 Local: em frente à Cobasi – Tivoli Shopping

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP