Encontro de Fuscas e Derivados a Ar

Neste domingo, 1º de junho, o Tivoli Shopping será palco de uma verdadeira viagem no tempo sobre quatro rodas. Acontece, pela primeira vez no centro de compras, o Escuderia Fest Show – Encontro de Fuscas e Derivados a Ar, evento promovido pelo grupo @aircooledpiracicaba.

A exposição, que acontecerá no estacionamento próximo à entrada do bairro Mollon, reunirá cerca de 220 veículos, com destaque para os clássicos Fusca, Kombi e Brasília, além de modelos raros. O encontro contará ainda com a presença de um Fusca da Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste, além de cerca de 10 veículos em pontos especiais para visitação e fotos.

“Por onde passamos, colecionamos amigos, promovemos o bem e deixamos histórias na memória de cada visitante. Nossa missão é emocionar o público e fazer deste encontro uma celebração da cultura automotiva com propósito”, destaca Viviane Polli, uma das organizadoras do evento.

Atrações e solidariedade

Além da exposição, os visitantes poderão conversar com os colecionadores, tirar fotos e participar de sorteios de brindes.

O evento também terá um importante viés social: o público é convidado a doar 1kg de ração para pets, que será destinado à ONG SPASB – SOS Animais, parceira do Tivoli em outras ações, como o projeto quinzenal Adote um Pet.

Com clubes confirmados de cidades como Sorocaba, Bragança Paulista e Rio Claro, o evento promete movimentar o shopping com carros que são verdadeiras relíquias, transformando o local em um cenário perfeito para fotos e momentos inesquecíveis.

“Sabemos o quanto os encontros de veículos antigos mobilizam apaixonados e despertam a nostalgia em toda a família. Este será um dia especial, com carros incríveis, histórias marcantes e muita interação com o público”, afirma a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello. “O Tivoli está sempre de portas abertas para projetos que unem lazer, cultura e solidariedade.”

Serviço:

Escuderia Fest Show – Encontro de Fuscas e Derivados a Ar

📅 Data: 1º de junho de 2025

⏰ Horário: a partir das 9h

📍 Local: Estacionamento próximo à entrada do bairro Mollon | Tivoli Shopping