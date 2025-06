Junho já começou e, com o clima de romantismo e rodeio no ar por conta do Dia dos Namorados e da Festa do Peão de Americana, o Tivoli preparou uma programação especial que promete embalar os corações apaixonados ao som do melhor do sertanejo. Durante o mês de junho o shopping será palco do “Modão dos Apaixonados”, com uma série de shows, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

O projeto tem como proposta unir duas grandes paixões do público da região: a música sertaneja e a celebração do amor. Serão quatro apresentações temáticas, com tributos a ícones do sertanejo universitário, do forró e do modão raiz.

Além dos shows, para inspirar ainda mais os clientes o shopping preparou um lounge próximo à Vivara com dicas de presentes, ideal para quem quer surpreender quem ama, e também um lounge instagramável próximo à entrada A para que todos possam registrar o momento.

Tributo à Marília Mendonça abre programação

A programação do Modão dos Apaixonados começa nesta quinta-feira, dia 5, com o Tributo a Marília Mendonça, apresentado por Bruna Campos & Banda. A cantora barbarense de 25 anos tem um repertório que passa do sertanejo raiz ao rock e promete emocionar o público ao interpretar os maiores sucessos da “Rainha da Sofrência”, em um show repleto de nostalgia e emoção.

“O ‘Modão dos Apaixonados’ chega para celebrar o amor e também uma das tradições mais queridas da nossa região, que é a Festa do Peão. É uma forma de unir cultura, entretenimento e emoção em um ambiente acolhedor, que tem tudo a ver com o Tivoli”, destaca a coordenadora de marketing do shopping, Paula Funichello, destacando a atenção constante do centro de compras em oferecer momentos de lazer e conexão com o público.

Além do show de Bruna Campos, a programação do Modão dos Apaixonados segue nas próximas semanas com apresentações de:

Todos os shows são gratuitos e realizados na Praça de Alimentação, a partir das 19h30. Os clientes também poderão aproveitar pratos especiais oferecidos por restaurantes parceiros durante o período da campanha.

Serviço

Modão dos Apaixonados

📅 Data:

05/06 Bruna Campos & Banda, com tributo a Marília Mendonça

12/06 Lucas Marques & Alan, com tributo a Jorge & Mateus

18/06 Odaissa & Banda, com tributo a Lauana Prado

26/06 Banda Brasil, com tributo ao show Amigos

⏰ Horário: 19h30

📍 Local: Praça de Alimentação | Tivoli Shopping