O Tivoli Shopping recebe neste domingo, dia 27, mais uma edição do projeto MovieCOMtodos, com a exibição de “Um Filme Minecraft”. A sessão acontece às 11h, no Moviecom Cinemas e será adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

O MovieCOMtodos é uma iniciativa voltada à inclusão e acessibilidade no cinema, oferecendo um ambiente acolhedor e ajustado às necessidades sensoriais do público. Durante as sessões, o som é mais baixo, as luzes permanecem parcialmente acesas, as portas da sala ficam abertas e o filme é exibido em versão dublada. Além disso, o autista e um acompanhante pagam meia-entrada, garantindo maior acesso ao entretenimento de qualidade.

Nesta edição será exibido “Um Filme Minecraft”, adaptação live-action do jogo que se tornou um fenômeno mundial. A história leva os espectadores a um universo cheio de aventuras e blocos mágicos, em uma narrativa que promete envolver tanto os fãs do game quanto o público em geral.

Neste universo onde a criatividade não só proporciona diversão como também é vital para a sobrevivência, quatro indivíduos desajustados — Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) — são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina.

Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível, Steve (Jack Black).

Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real.

“O MovieCOMtodos é uma das ações mais especiais do nosso calendário. Ele reforça o compromisso do Tivoli com a inclusão, proporcionando momentos de lazer para todas as famílias. Estamos muito felizes em seguir com esse projeto e oferecer experiências que acolhem e respeitam as diferenças”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do Moviecom ou pelo site www.moviecom.com.br.

Serviço:

MovieCOMTodos – Um Filme Minecraft

📅 Data: Domingo, 27 de abril

⏰ Horário: 11h

📍 Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping